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Gündem
AA 12.10.2024 00:07

Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Mesajlaşma platformu Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da "C31K" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Discord'a Türkiye'den erişim engeli
Discord'a Türkiye'den erişim engeli

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yapılacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığını ifade etmişti.

BTK, Discord'a getirilen erişim engeli kararını uygulamaya koydu
BTK, Discord'a getirilen erişim engeli kararını uygulamaya koydu

Discord'daki paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce "HAHA" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden T.D. ve M.E.Ö, bugün de F.T. tutuklanmıştı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5 oldu.

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