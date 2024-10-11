Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: Hatay sahipsiz değildir, bize emanettir

Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana daha yaşanabilir bir İstanbul için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğiyle İstanbul’a 905 bin ev ve dükkanı dönüştürdüklerini aktaran Kurum, şu anda kentin 39 ilçesinde 180 bin konut, ev ile iş yerinin yenilendiğini kaydetti.

Türkiye'de dönüşüme girmemiş tek sağlıksız ev bırakmayana kadar azimle ve kararlılıkla çalışacaklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi İstanbul'da da tam bir devlet-millet işbirliğini, birlik ve beraberliği hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi 'Yarısı Bizden' kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemi başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasına imkan sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da asla izin vermedik. İstanbul'da 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira taşınma yardımı yapma suretiyle 1,5 milyon liralık desteği vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz."

"İstanbul'umuzu depremlere hazırlamak için elimizden geleni yapacağız"

Bakan Kurum, "vatandaşların dönüşümden en güzel şekilde faydalanması" için yeni bir adım daha attıklarını ifade etti.

Alan bazlı büyük dönüşümler ile site yönetimlerinde vatandaşlar uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak hemen devreye gireceklerine dikkati çeken Kurum, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü orada başlatacaklarını kaydetti.

Kurum, depreme hazırlığı sadece sağlıksız yapıların yenilenmesi olarak görmediklerini, yeni sosyal konutlar inşa etmeyi ve yeşil alanları vatandaşlara sunmayı dönüşüm sürecinin kıymetli bir parçası olarak gördüklerini bildirdi.

Daha önce "Ev sahibi olmayan hiçbir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak." dediklerini anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik. İstanbul’umuz da sosyal konut çalışmalarımızdan hak ettiği payı aldı ve dar gelirli kardeşlerimiz için on binlerce sosyal konutu en güzel şekilde milletimizin hizmetine sunduk. Halen binlerce sosyal konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Bugün Başakşehir Belediyesinde yeni kentsel dönüşüm alanlarının yapım sürecini istişare ettik, o masada karar verdik. Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda Bakanlık olarak Başakşehir Belediyemizle birlikte 2 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, 1479 yeni yuvayı, 79 iş yerini Başakşehir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Kayapark Sakura Evleri ile Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projeleri" kapsamında 537 konut ve 35 dükkanı teslim ettiklerini dile getiren Kurum, "Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projesi" kapsamında 942 konut ve 44 dükkanı da vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere ve engelli kardeşleri başta olmak üzere dar gelirlilere armağan ettiklerini anlattı.

"Hatay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir"

Türkiye'nin "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadığına dikkati çeken Kurum, göreve geldiğinden bu yana geçen 3 ayda deprem bölgesini onlarca kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kendilerinin depremin bütün izlerini silmek için koşarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haksız ithamlarına maruz kaldıklarını dile getiren Kurum, "Kendisi Hatay'ı ziyaret etmiş ve 'Hatay’ı unutturmayacağını' söylemiş, 'Hatay benim şahsi meselem' demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Hatay halkına, deprem bölgesine umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir." diyerek, şöyle devam etti:

"Hatırlayın, 'Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza bedava dağıtacağız.' dediler ama tek bir çivi çakmadılar, tek bir yuva kurmadılar, tek bir çocuğun yüzünü güldürmediler. Tek bir annemizin, babamızın göz yaşını dindirmediler. Tek bir yuva yapmadıkları gibi söz verdikleri Ulu Cami'yi restore etmekten imtina ettiler. Buradan ifade ediyorum: Sayın Özgür Özel, Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir. Hatay devletimize emanettir, Hatay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir. Biz, bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız, oralara gelip selfie çekip ayrılanlardan olmadık. Oralara gelip 6 Şubat'ta milletimize sözler verdik, o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir zaman deprem bölgesinde boş vaat verip oradan ayrılmadık. Ne söylediysek, ağzımızdan ne çıktıysa onu yapmak, onu vatandaşımıza teslim etmek için hep birlikte el ele verdik. 2025 yılı geldiğinde onlar Ulu Camii yapmasa da biz yapacağız. Onlar o bölgeye sırtını dönse de biz deprem bölgesini kucaklamaya, yeniden ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

"Belediyelerin Bakanlığımızda bekleyen herhangi bir talebi kalmamıştır"

CHP Genel Başkanı Özel'in acilen İzmir'i şahsi mesele haline getirmesini tavsiye ettiğini belirten Kurum, İzmir Körfezi'nin bugün çürüdüğünü, balıkların öldüğünü, oksijenin azaldığını, kötü kokunun orada yaşayanları çileden çıkardığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır havaya bakıp ıslık çaldığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Bakan Kurum, "Eğer siz şahsi bir mesele yapacaksanız İzmirli kardeşlerimizin geleceğini meseleniz yapın. 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'in o sorunlarını çözmek adına masaya oturun ve bizim uzattığımız o eli sımsıkı tutup, İzmir'in geleceği için ne yapabilirizin peşinde olun." dedi.

Şehirlerin geleceği için yeri geldiğinde en büyük desteği belediyelere verdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri bizlere geldiler. Milletvekillerimizle, il başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla gelen taleplerini İstanbul halkı için, İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz için yapılması gerekenleri, acilen yapılması gerektiğini hep birlikte istişare ettik. Bu çerçevede hem İstanbul'un hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin itfaiye, zabıta ve personeline dair taleplerini karşıladık. Artık belediyelerin Bakanlığımızda bekleyen herhangi bir talebi kalmamıştır. Diğer projelerle ilgili de ilgili müdürlüklerimize gerekli talimatı verdik, milletimizin menfaati söz konusuysa her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Kurum, hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını verdi.

İlçede Murat Kurum adına dikilen 100 fidan için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından fidan bağış sertifikası takdim edildi.

Öte yandan Kurum, konut projesi içerisinde yer alan basket sahasında çocuklarla atış yaptı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.