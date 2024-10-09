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Gündem
TRT Haber 09.10.2024 02:36

Discord'a Türkiye'den erişim engeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Discord'a Türkiye'den erişim engeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord" isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

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"Gençleri ve çocukları zararlı yayınlardan korumakta kararlıyız"

Tunç, gençleri ve çocukları zararlı yayınlardan korumaya kararlı olduklarını belirterek şunları vurguladı:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." 

 

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