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TRT Haber 08.10.2024 19:05

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik yürütülen soruşturmada 2 çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen kişinin E.K. isimli çocuk olduğunun belirlendiğini vurguladı.

E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurdu.

İki kişinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız."

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