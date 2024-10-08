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Gündem
AA 08.10.2024 16:19

İzmir Körfezi için acil eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlattı.

İzmir Körfezi için acil eylem planı devrede
[Fotograf: AA]

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için ilk adım atıldı
İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için ilk adım atıldı

İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.

Deniz yüzeyi temizleme aracı, körfezin tamamı olmak üzere kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka, Konak gibi kıyılar ile körfeze dökülen derelerin ağızları ve limanda görev yapacak.

Yüzer çöpler konveyör bant sistemi yardımıyla toplanarak geminin ortasındaki atık toplama alanında biriktiriliyor. Gemi personeli tarafından torbalanan atıklar daha sonra kıyıya çıkartılarak bertarafı sağlanıyor.

Yüzey temizleme aracı haftanın 6 günü, günde 7,5 saat körfezde mesai yapacak.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir
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