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Gündem
AA 08.10.2024 17:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiyi gezen Erdoğan, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi'ni ziyaret etti

ETİKETLER
Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan Sergi
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