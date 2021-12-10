İletişim Başkanlığı Ankara'da Devlet Teşvikleri Tanıtım günleri düzenliyor. TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu tanıtım günleri 4 gün sürecek.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı etkinlikte gençler kamu kurumu temsilcilerinden iş ve yatırım imkanları hakkında bilgi alıyor.

İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği tanıtım günleri "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştiriliyor. 13'ü bakanlık 40'tan fazla kamu kurumundan temsilci gençlere bilgi veriyor.

"En çok gençlerimizin genç girişimci teşviki talebi geliyor"

SGK stantında bilgi veren, Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdür Yardımcısı Tuncay Doğan, "19 tane teşvikimiz var. Fakat en çok gençlerimizin genç girişimci teşviki talebi geliyor. 1 yıl Bağkur primi ödemiyorlar." dedi.

"İlgi gerçekten yoğun"

Bir diğer stantta KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Kaan Kıral da, "İlgi gerçekten yoğun. Sabahtan beri yaklaşık 100 kişiye yakın arkadaşımız geldi. Girişimciyiz firma kurmak istiyoruz ne yapmamız gerekiyor diyorlar. Biz de onunla ilgili destek programlarımızla ilgili bilgilerimizi veriyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte burslara ilişkin bilgiler de veriliyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yoğun ilgi gören TRT standını ve diğer stantları ziyaret etti. Sobacı, Türkiye'nin milli otomobili TOGG ile ilgili bilgi aldı. Milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak HÜRJET'in simülatörünü denedi.

Fuarda bir araya gelen İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinlikleri değerlendirdi.

Kamera: Mikail Sevinç