Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi için geri sayım sürüyor. Zirvede tartışmalı politikalar, zorluklar ve eğilimler ele alınacak.

30'u aşkın ülkeden hükümet yetkilileri, uzmanlar, akademisyen ve gazeteciler hem fikirlerini anlatacak hem de deneyimlerini paylaşacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Gerçeklik Ötesi Çağda Stratejik İletişim" başlıklı bir konuşma yapacak.

İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki zirvede, "TRT: Stratcom Özel" paneli de gerçekleştirilecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Kanal Koordinatörleri kamu yayıncılığı konusundaki son gelişmeleri aktaracak. Zirveye Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de katılacak.



Zirvede 36 başlık konuşulacak, 112 uzman katılacak

Pazar günü bitecek zirvede 112 konuşmacı ile 3 binden fazla davetli yer alacak.

36 ana başlıkta 30 konu, 4 yan etkinlik gerçekleştirilecek. Zirve, Türkiye'yi stratejik iletişim çalışmalarının dünyadaki merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kriz yönetimi, Dijital Medya, Gerçek Kontrolü, Medya Planlaması, Data Analizi gibi birbirinden farklı içerik konuşulacak.

Stratejik iletişimin yanı sıra kamu diplomasisi, dezenformasyon, ulusal markalama gibi konular da ele alınacak.