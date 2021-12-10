Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı yapacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışmak üzere 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacının istihdam edileceği ifade edildi.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

13 Aralık 2021 tarihinde başlayacak başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

