Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 01:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına 200 personel alımı yapacak.
Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı yapacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlanda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışmak üzere 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacının istihdam edileceği ifade edildi.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
13 Aralık 2021 tarihinde başlayacak başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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