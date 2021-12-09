Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.

Erdoğan'ın bir başka kabulü de, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran oldu.

Her iki kabul de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirildi.