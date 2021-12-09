Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PANKOBİRLİK ve İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.
Erdoğan'ın bir başka kabulü de, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran oldu.
Her iki kabul de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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