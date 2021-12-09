Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini taşıyan araca yönelik saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA konvoyuna dün düzenlenen terör saldırısında 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
7 BM askeri ölmüştü
MINUSMA'dan yapılan açıklamada, Misyon'a ait lojistik konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza ile Severe arasında mayına çarptığı, olayda ilk belirlemelere göre 7 BM askerinin öldüğü ve 3 askerin ağır yaralandığı kaydedilmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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