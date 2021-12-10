İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde İSİPAB Genel Komitesinin 23. oturumu gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İSİPAB İcra Komitesinin bugün başlayan 46'ncı toplantısına katıldı.

Konferansa üçüncü kez ve 6 yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentop, Burkina Faso'yu yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İSİPAB'dan verecek

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temasıyla gerçekleşiyor.

Toplantının bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki açılış konuşmasının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacak.