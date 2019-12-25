MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de siyasi şartların değiştiğine dikkat çekti. "Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, Türkiye’nin gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım?" dedi.

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili 2011 yılında yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak kendisini eleştirenlere "siyasi şartlar değişti" yanıtını verdi. Proje için en önemli kriterin Montrö Anlaşması olduğunu söyledi. Anlaşma delinmeyip riskler hesaplandığı sürece MHP'nin desteğinin tam olacağını kaydetti.

Bahçeli, açıklamalarını eleştiren CHP, HDP ve İyi Parti'ye tepki gösterdi.

"Bizim açıklamalarımızı CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün beğenmesini ve takdir etmesini zaten beklemiyoruz. Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP’yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkansızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz" dedi.

Kaynak: TRT Haber