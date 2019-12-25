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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta25 Aralık 2019 Çarşamba 12:57 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a gitti. Erdoğan, ziyaretinde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
Kaynak: TRT Haber