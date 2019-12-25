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Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için gayretimiz söz konusu25 Aralık 2019 Çarşamba 11:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:37
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi.
[Fotoğraf:AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."şeklinde konuştu.
Hablemitoğlu cinayetinin zanlısının iadesi konusunda gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Gül sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir."
Ayrıntılar gelecek...
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