Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."şeklinde konuştu.

Hablemitoğlu cinayetinin zanlısının iadesi konusunda gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Gül sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir."

Ayrıntılar gelecek...

