Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde deprem yıkıma sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmasında depreme ilişkin güncel bilgiler verdi:

"Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444."