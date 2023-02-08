Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem nedeniyle trafiğe kapanan yollar açıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını duyurdu.
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi.
Açıklamada, kara yolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Deprem
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