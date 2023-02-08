Firuzköy Mahallesi Park Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler daha sonra tüm daireyi sararken, çıkan duman apartmana yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederken yangına da müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 11 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı, diğer 6'sına ambulansta müdahale edildi.