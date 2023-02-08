Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
OHAL kararı Meclis Başkanlığı'na sunuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Olağanüstü hal (OHAL) ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.
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