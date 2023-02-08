Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinan Ateş'in katil zanlısı tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekilince ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki sorgusunun ardından zanlı, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı.
Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 18 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: Cinayet
Son Haberler
- 12:07
- 12:04
- 12:04
- 11:56
- 12:07
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde yol durumu: 3 ile araç girişi durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz