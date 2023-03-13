Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele ediyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da deprem bölgesinde açıklama yapıyor. https://t.co/eQoYRNHAYq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2023
Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu söyledi.
Bakan Soylu, "Kurumlarımıza yönelik sosyal medyadaki karamalar gerçek dışıdır" şeklinde konuştu.
Etiketler: Deprem Son Dakika Süleyman Soylu
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