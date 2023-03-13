Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için AFAD'a bağışladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini bildirdi.
Aydın, Özgür Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20.500 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını belirtti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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