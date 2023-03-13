Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak
[Fotograf: AA]
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;
Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir.
Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışması da devam etmektedir.
Etiketler: Seçim 2023 Son Dakika
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