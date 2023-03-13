Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Saat 14.00'te başlayan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmede seçim sürecinin yanı sıra Cumhur İttifakı'nın yol haritası ele alınıyor. Deprem bölgesindeki son durum da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Erdoğan ve Destici arasında son görüşme 9 Mart'ta yapılmıştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/xYmldpsPZ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2023

"BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Destici, "Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak devam ediyoruz. BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanması için sahada çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Türkiye'nin geleceği için çok kıymetli buluyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kendi ismi ve logosuyla seçimle katılacaklarını söyleyen Destici, "BBP önümüzdeki seçimlere 81 ilin tamamında kendi ismi ve logosuyla katılacaktır. Ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Cumhur İttifakı'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Farklı ve olağanüstü bir gelişme olursa tekrar değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.