Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen illerde 77 sahra hastanesi kuruldu
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz ilk müdahalenin ardından helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından sahra hastaneleriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" dedi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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