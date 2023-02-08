Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması: Ekiplerimiz onarıma devam etmektedir
[Fotograf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."
Etiketler: Adil Karaismailoğlu Hatay Deprem
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