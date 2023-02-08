Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Uydu İnterneti Saha Koordinatörü Hüseyin Erçin, yaptığı açıklamada, ilk depremin hemen ardından Türksat olarak bölge insanına hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Erçin, "Şebeke problemleri yaşandığından dolayı uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyoruz. Hatay'da Jandarma İl Koordinasyon Merkezi'nde internet hizmetini sağlıyoruz." dedi.

Depremden etkilenen diğer illerde de Türksat ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Erçin, "İnternet ihtiyacı olan kurumlarımız olursa valiliklere ulaşabilirler. Valiliklerimizde irtibat bilgilerimiz var. İnternet ihtiyacı olan tüm her yere ekiplerimiz hazır durumda beklemektedir." diye konuştu.