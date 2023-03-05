Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremde yıkılan binalarla ilgili 247 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 247 şüpheli tutuklandı.
Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumlulukları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerden 247'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 322 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Grafik: Hafize Yurt Ateş
Etiketler: Deprem
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