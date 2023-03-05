Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.