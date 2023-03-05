Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik hudutlarda kuş uçurtmuyor
[Fotograf: AA]
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu bir kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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