Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği asrın felaketinde 118 binin üzerinde yıkık ve acil yıkılacak bina tespit edildi. On binlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Depremler büyük maddi kayba da yol açtı.

Sigorta yaptırmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

"Afet bölgesinde DASK oranı yüzde 50 seviyesinde"

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "O bölgede 3 milyon 159 bin tane araba var, 2 milyon 150 bin tane konut var. Sigortalılık oranlarına bakıyorsunuz kaskoda sigortalılık oranı yüzde 17 normal, ihtiyari konutta yüzde 20, DASK'ta yüzde 50 yani her iki konuttan bir tanesinde var" dedi.

Zorunlu deprem sigortasının yaptırılması ev sahipleri için mecburi. Konutu kiraya vermede, yeni doğal gaz, su ve elektrik aboneliklerinde DASK poliçesi şartı aranıyor. Kiracılar ise isteğe bağlı olarak yaptırabiliyor.

"375 TL prim ödemesiyle 600 bin TL teminat alabilirsiniz"

DASK, depreme karşı oluşacak maddi hasarları güvence altına alıyor. Poliçede konutun teminat değeri her yıl metrekare birim fiyatına göre hesaplanıyor.

Eroğlu teminatlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mesela 100 metrekare evin DASK primi 375 TL. 375 TL ile 300-400 bin liralara hatta 600 bin liralara çıkabilecek teminat alabiliyorsunuz. Hızlıca DASK poliçesi yaptırsınlar, iki halihazırda DASK poliçesi olan sigortalılarımız DASK teminatını iki katına çıkardık hemen gidip teminatlarını artırsınlar."

Temeller, ana duvarlar, ortak duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavan ve tabanlar poliçe kapsamında. Ayrıca merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının tamamlayıcı bölümleri de dahil ediliyor.