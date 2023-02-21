Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 06:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, konteyner kenti ziyaret etti
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Karacasu konteyner kentini ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Karacasu konteyner kentini ziyaret etti.
Depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.
Etiketler: Deprem Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan
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