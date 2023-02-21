Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Karacasu konteyner kentini ziyaret etti.

Depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.