Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

3 dakika sonra ise Samandağ ilçesi merkez olmak üzere 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Genel olarak olumsuz durumun yaşanmadığı İskenderun'da devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

"42 ihbar geldi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, "Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı" dedi.

Bakan Soylu, akademisyenlerle yapılan değerlendirmede, Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirterek, "Yine bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinde ülkeye geçti. Daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da meydana gelen depremler hakkında bilgilendirme yapıyor. https://t.co/fv3OiJlvQ7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

Bakan Soylu: Riskli binalara girilmemesi uyarılarımızı devam ettiriyoruz

Bölgedeki ihbarlara tüm hızıyla arama kurtarma ekiplerinin gitmeye çalıştığına değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu akşam, artçı depremler şu ana kadar 6,4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarılarımızı hala devam ettiriyoruz. Özellikle bir başka uyarımız daha var; burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bunun son derece riskli ve de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor. Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir."

Soylu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

AFAD: En büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.

Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2023

Bakan Koca: 12'si ağır 294 yaralı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 12'si ağır 294 kişinin yaralandığını duyurdu:

"Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun."

Bakan Koca: 95 hastamız Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edildi

Koca, Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastanın depremler sonrasında tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Hatay’da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol’da doluluk oranlarımız oldukça düşük" sözlerini kullandı.

Bakan Kirişci: Baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını duyurdu.

Paylaşımında, "Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" sözlerini kullandı.

Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor.



Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 20, 2023

Kurtarma çalışması sürüyor

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kardeşinin kurtarılmasını beklerken fenalaştı

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında arabayı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu.

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti.

Bir iş yerinde çökme meydana geldi

Haraparası Mahallesi 8. Sanayi Caddesi'nde, Yılmaz Hergül'e ait 2 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bina enkazının bir bölümünde yangın çıktı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Brezilya arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığını tespit için cihazlarla ve dedektör köpeklerle çalışma başlattı. 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri de destek verdi.

İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.

Binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetleniyor

Depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi.