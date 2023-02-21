Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 00:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ankara Polatlı'da husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, otomobille, motosiklet üzerinde seyreden iki kardeşin önünü kesti. Saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Çatışmada F.S., E.S. ve K.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır.
Polis olası yeni bir çatışmaya karşı güvenlik önlemlerini artırdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma
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