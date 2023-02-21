Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da eğitime kar engeli
Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği ifade edildi.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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