Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.

İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaklaşık 5 saat önce, 20.04’te Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavilerine hemen başlanan yaralılarımızı Sahra Hastanemizde ziyaret ettik, durumlarını yakından takip ediyoruz. Hastalarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/ViAM4mChki