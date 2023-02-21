Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.
Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.
İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaklaşık 5 saat önce, 20.04’te Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavilerine hemen başlanan yaralılarımızı Sahra Hastanemizde ziyaret ettik, durumlarını yakından takip ediyoruz. Hastalarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/ViAM4mChki— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2023
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca Hatay Sağlık Bakanlığı
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