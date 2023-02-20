Bakan Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki barajlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını duyurdu.

Paylaşımında, "Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.