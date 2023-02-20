Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci: Baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını açıkladı.
Bakan Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki barajlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını duyurdu.
Paylaşımında, "Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 20, 2023
Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun.
Etiketler: Barajlar Deprem Doğal Afet Hatay Vahit Kirişci
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