Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Hatay'daki tahliye seferlerinin devam ettiğini duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
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