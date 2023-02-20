Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



