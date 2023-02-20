Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2023
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Büyüklük:6.4 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-20
Saat:20:04:28 TSİ
Enlem:36.121 N
Boylam:36.074 E
Derinlik:16.74 km
Detay:https://t.co/upPDRKR7Aq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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