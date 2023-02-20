Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
[Fotoğraf: (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.
Bahçeli de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti.
Depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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