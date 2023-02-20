Bakan Kirişci, "Eli öpülesi çiftçilerimizin her daim yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" başlığı ile sosyal medyadan duyurdu.

Buna göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin telef olan hayvanlarının adedi kadar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan tedarik edilecek.

Kanatlı hayvan yetiştiricilerinin telef olan hayvanlarının adedi kadar kanatlı hayvan,,

arıcıların zarar gören kovanlarının adedi kadar da arılı kovan Bakanlık tarafından bedelsiz olarak sağlanacak.

Ayrıca, 11 ildeki 12 bin arıcının 1 milyon 483 bin kovanı için acil şeker ihtiyacı da karşılanacak.