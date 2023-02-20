Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Afet bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı" açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, “Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantının ardından açıklama yapıyor.
Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı.
Yeni binalar radya temel üzerine tünel temeller inşa edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını açıkladı. pic.twitter.com/cOcmrf2zEL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023
Etiketler: Deprem Murat Kurum
Son Haberler
- 20:39
- 20:36
- 20:40
- 20:26
- 19:59
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz