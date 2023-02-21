AFAD'dan yapılan açıklamada, Hatay'ın Defne ilçesinde dün 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem yaşandığı, ardından da en büyüğü 5,8 olan 90 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

İhbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşıldı

Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 54 ihbar geldiği belirtilen açıklamada, bu ihbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD’ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak’tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaş sağlık birimlerince hastanelerde tedavi altına alındı, 6 vatandaş hayatını kaybetti.

"6 bin çadır bölgeye gönderilmiştir"

Açıklamada, "Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6 bin çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.