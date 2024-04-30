Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2023'te yayımlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerin deprem sonrası isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yaptıkları iller değiştirildi.

Bu öğretmenler, daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına, süre şartı aranmaksızın, Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda geçebilecek.

Yer değiştirme başvuruları 3-6 Mayıs'ta alınacak, atamalar ise 7 Mayıs'ta yapılacak. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dahilinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran'dan itibaren yapılacak.