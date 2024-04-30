Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.04.2024 14:36

Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere, önceki görev yerlerine süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı verileceğini açıkladı.

Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2023'te yayımlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerin deprem sonrası isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yaptıkları iller değiştirildi.

Bu öğretmenler, daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına, süre şartı aranmaksızın, Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda geçebilecek.

Yer değiştirme başvuruları 3-6 Mayıs'ta alınacak, atamalar ise 7 Mayıs'ta yapılacak. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dahilinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran'dan itibaren yapılacak.

ETİKETLER
Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Deprem
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
14:50
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:45
AB'den Meta'ya soruşturma
14:36
Afganistan'da bir camide düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
14:32
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
14:46
Meteoroloji'den 21 il için toz taşınımı uyarısı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ