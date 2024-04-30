Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.04.2024 13:51

Bakan Tunç: 124 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla 124 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.

Bakan Tunç: 124 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını amaçladıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Biri deprem bölgemizde 4 bölge idare mahkemesinde 10 idari dava dairesi, 3'ü deprem bölgemizdeki 6 mahalde 44 idare ve vergi mahkemesi, 18'i deprem bölgemizde 57 mahalde aile, asliye ticaret, iş, tüketici mahkemeleri ile infaz hakimliği olmak üzere 70 mahkeme kurduk. Yeni kurulan 124 mahkememiz, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun."

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Bu seneki hedef, turizmde 60 milyar dolar gelir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
14:50
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:45
AB'den Meta'ya soruşturma
14:38
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı
14:36
Afganistan'da bir camide düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
14:32
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ