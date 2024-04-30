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TRT Haber 30.04.2024 12:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Özbekistan ziyareti iki gün sürecek. Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek.

Özbekistan Âli Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemsit Kuçkarov ile de ayrı ayrı görüşecek. İkili görüşmelerin ardından heyetler arası toplantı yapılacak.

Cevdet Yılmaz, 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ziyaretinin ikinci gününde Taşkent'te yapılacak 'Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.  

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