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Gündem
AA 30.04.2024 12:15

MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son bir yılda İş Kanunu'na aykırı hareket eden 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı milletvekillerinin özel okullarda çalışan öğretmenler ile ücretli öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücretlerine yönelik mevzuattaki düzenlemeleri hatırlatan Tekin, uzman ve usta öğretici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartların da yönetmelikle belirlendiğini aktardı.

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapanların, yalnızca fiilen okuttukları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırıldıklarını ifade eden Tekin, bunun dışında bir uygulamanın mümkün olmadığını belirtti.

Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı

Bakan Tekin, yapılan değişiklikler sonrasında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldığını, bu artışın 1 Kasım 2023 itibarıyla yansıtıldığını bildirdi.

Kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında görev yapanların "emek-ücret" ilişkisi bütünlüğündeki mali haklarında iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sürdürüldüğünü aktaran Tekin, bakanlığın resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının sözleşmeli öğretmen istihdamı ile sağlandığını, 3 yıl sözleşmeli görev yapanların kadrolu olarak atandığını kaydetti.

"Ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesi geçici olarak başvurulan bir yöntem"

Bakan Yusuf Tekin, ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirmesinin eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla "aylıksız izinli" ve "raporlu" olan öğretmenler ile atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadroları yerine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre kısa ve belirli süreler için yapıldığını vurguladı.

Ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesinin zorunlu hallerde ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi rızaları ile aralarında yaptıkları iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup söz konusu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler. İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personeli çalıştırılmamaktadır. Bu kurumların denetimi Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapılmakta, mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde gerekli disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ülke genelinde özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

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