Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.04.2024 14:25

Bakan Şimşek: Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verimliliği artıracak yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Şimşek: Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

"Programımız çalışıyor… Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı." dedi.

Mart ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı
Mart ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Şimşek, "Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor." ifadelerini kullandı.

Stratejik konumuyla Türkiye'nin bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerden olduğunu vurgulayan Şimşek, verimliliği artıracak yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
AK Parti MYK toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
14:50
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:45
AB'den Meta'ya soruşturma
14:38
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı
14:36
Afganistan'da bir camide düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
14:32
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ