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TRT Haber 29.07.2025 11:43

Deprem bölgesinin iki katlı köy evleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Deprem bölgesinin iki katlı köy evleri tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Bulanık Mahallesi'nde deprem bölgesinin 2 katlı köy evleri inşa edildi.

Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak.

 


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan iki katlı köy evlerinin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz"

Kurum, "Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Bulanık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, depremlerde yıkılan evinin ardından, yeniden 2 katlı bir yuvaya kavuştuğunu belirtti.

Yeni konutlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozlakoğlu, "Bundan ilerisini düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba." görüşünü paylaştı.

Hak sahiplerine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılması planlanıyor.

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Deprem Kahramanmaraş Konut Murat Kurum
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