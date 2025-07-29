Deprem bölgesinin iki katlı köy evleri tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Bulanık Mahallesi'nde deprem bölgesinin 2 katlı köy evleri inşa edildi.
Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak.
July 29, 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan iki katlı köy evlerinin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum, "Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde yer alan Bulanık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, depremlerde yıkılan evinin ardından, yeniden 2 katlı bir yuvaya kavuştuğunu belirtti.
Yeni konutlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozlakoğlu, "Bundan ilerisini düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba." görüşünü paylaştı.
Hak sahiplerine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılması planlanıyor.