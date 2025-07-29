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Gündem
TRT Haber 29.07.2025 11:16

MGK yarın Beştepe'de toplanacak: İşte gündem başlıkları...

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, orman yangınları ve bu konudaki güvenlik tedbirleri olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri de kurulun gündeminde...

MGK yarın Beştepe'de toplanacak: İşte gündem başlıkları...

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak.

Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; orman yangınları...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar masaya yatırılacak. Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

Adım adım Terörsüz Türkiye'ye

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak. Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

Bölgesel tehditler de MGK gündeminde

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmeler. Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. İsrail'in saldırgan tutumu ve Gazze'de ateşkes için yürütülebilecek küresel diplomasi seçenekleri masada olacak.

Ukrayna'daki savaş gündem maddeleri arasında

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak. Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.

ETİKETLER
MGK Recep Tayyip Erdoğan Suriye Rusya Ukrayna Orman Yangını
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