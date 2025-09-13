Açık 14.5ºC Ankara
Gündem
AA 13.09.2025 13:14

Denizli'de maden ocağında göçük: Mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Denizli'de maden ocağında göçük: Mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 25 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Olay yerine gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun çalışmaları yerinde takip ediyor.

Denizli'de maden ocağında göçük: Mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, diğer işçiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

OKUMA LİSTESİ